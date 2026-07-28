Внимание, розыск: пропал 60-летний Олег Чернышов из Лода

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего жителя Лода. Пропал 60-летний Олег Чернышов из Лода, в последний раз его видели в этом городе 18 июля около 10:00 утра, и с тех пор его следы затерялись.

Приметы пропавшего: рост 170 см, светлые волосы с сединой, светлые глаза, среднее телосложение. Говорит на русском и на иврите.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Лода по телефону 08-9782444.