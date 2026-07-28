Айелет Шакед вызвана в "ЛАХАВ-433" по делу о назначениях в судебной системе

Пресс-служба полиции сообщила, что после получения необходимых разрешений во вторник утром бывшая министр юстиции Айелет Шакед прибыла для дачи свидетельских показаний в подразделение "ЛАХАВ-433" по делу "Неве Цедек".

Речь идет о расследовании, касающемся предполагаемых отношений по принципу "услуга за услугу" между бывшим председателем Коллегии адвокатов Израиля адвокатом Эфи Наве и судьей Эйтаном Орнштейном. По версии следствия, Наве поддержал назначение Орнштейна на должность председателя Окружного суда Тель-Авива.