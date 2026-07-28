Айелет Шакед вызвана в "ЛАХАВ-433" по делу о назначениях в судебной системе
время публикации: 28 июля 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:28
Айелет Шакед вызвана в "ЛАХАВ-433" по делу о назначениях в судебной системе
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Пресс-служба полиции сообщила, что после получения необходимых разрешений во вторник утром бывшая министр юстиции Айелет Шакед прибыла для дачи свидетельских показаний в подразделение "ЛАХАВ-433" по делу "Неве Цедек".
Речь идет о расследовании, касающемся предполагаемых отношений по принципу "услуга за услугу" между бывшим председателем Коллегии адвокатов Израиля адвокатом Эфи Наве и судьей Эйтаном Орнштейном. По версии следствия, Наве поддержал назначение Орнштейна на должность председателя Окружного суда Тель-Авива.