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Израиль

Айелет Шакед вызвана в "ЛАХАВ-433" по делу о назначениях в судебной системе

Полиция
Коррупция
время публикации: 28 июля 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:28
Айелет Шакед вызвана в "ЛАХАВ-433" по делу о назначениях в судебной системе
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Айелет Шакед вызвана в "ЛАХАВ-433" по делу о назначениях в судебной системе
Arie Leib Abrams/Flash90

Пресс-служба полиции сообщила, что после получения необходимых разрешений во вторник утром бывшая министр юстиции Айелет Шакед прибыла для дачи свидетельских показаний в подразделение "ЛАХАВ-433" по делу "Неве Цедек".

Речь идет о расследовании, касающемся предполагаемых отношений по принципу "услуга за услугу" между бывшим председателем Коллегии адвокатов Израиля адвокатом Эфи Наве и судьей Эйтаном Орнштейном. По версии следствия, Наве поддержал назначение Орнштейна на должность председателя Окружного суда Тель-Авива.

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