Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 21-34, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-четверг – повышение температуры, жарко, переменная облачность. В пятницу-понедельник – без существенных изменений.