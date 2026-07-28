Премьер-министр Израиля Нетаниягу прибыл в США

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу приземлился в Вашингтоне. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом назначена на 11:00 по местному времени (18:00 по израильскому).

Как отмечалось ранее, вылет был задержан на несколько часов без объяснения причин. Причем самолет "Кнаф Цион" вылетел с базы Неватим, а не из "Бен-Гуриона". Точное расписание не было опубликовано. Канцелярия премьера заранее не сообщила время и место вылета из Израиля или ожидаемую дату приземления в США.

Вместе с премьер-министром отправилась делегация, в которую не вошли журналисты.

Нетаниягу не делал заявлений перед вылетом, но его офис опубликовал текст заявления премьера: "Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом. Это будет моя восьмая встреча с ним после его избрания на второй президентский срок – больше, чем у любого другого иностранного лидера. Это большая честь, но также и большая ответственность... Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас". Нетаниягу подчеркнул, что отправляется в поездку с одной ясной целью – "обеспечить безопасность, силу и будущее нашего дорогого Государства Израиль". Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. "Я отправляюсь и с другой целью – отдать последние почести нашему другу, моему верному другу и другу Государства Израиль Линдси Грэму, одному из величайших друзей Израиля всех времен. Я уверен, что в этом я представляю и вас, граждане Израиля", – сказал Нетаниягу.

Предполагается, что Нетаниягу покинет Вашингтон в среду, 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено.

Во вторник, 28 июля, Нетаниягу встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаниягу и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля 2026 года.

Перед поездкой Нетаниягу заявил, что намерен обсудить с Трампом "все вопросы, стоящие на повестке дня, включая ситуацию в Иране". Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном, боевые действия пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак.

Другой центральной темой станет сектор Газы. Накануне поездки военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск Международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем ЦАХАЛа. Предполагается, что первоначально в состав контингента войдут около 200 военнослужащих, в том числе из Уганды и Марокко, причем участие каждой страны должно получить отдельное одобрение Израиля. Сроки развертывания сил пока не определены.

Израильские СМИ называют среди возможных тем переговоров положение в Ливане и Сирии, отношения с Турцией, ситуацию в Иудее и Самарии и перспективы дальнейшего расширения Авраамовых соглашений. Официально канцелярия премьер-министра подтвердила лишь обсуждение общей региональной повестки и Ирана.

После встречи с Трампом Нетаниягу примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, которого он назвал одним из величайших друзей Израиля. Отпевание состоится 28 июля в Вашингтонском национальном соборе. Церемония будет закрыта для широкой публики, но ее покажут в прямом эфире.

Накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается выполнять просьбу израильского лидера не поставлять Турции новейшие боевые самолеты F-35. "Никто не будет говорить мне, что продавать. Турция – потрясающий союзник, которая сделала в регионе много хорошего, в том числе – в Сирии. Турецкие власти – не большие поклонники Израиля, но наши двусторонние отношения остаются глубокими", – сказал Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One. Ранее в беседе с журналистом Axios Бараком Равидом американский президент заявил, что решил приостановить удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс, но готов возобновить военную операцию в еще большем масштабе, если дипломатия не приведет к успеху. "Времени не очень много. Или соглашение будет достигнуто сейчас, или его не будет", – добавил он.