Президент Украины Зеленский встретится с Трампом и членами Сената США

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. В столицу США он прибыл для участия в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. На церемонии также будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

По данным Reuters, на встречу с Зеленским во вторник вечером приглашены все 100 членов Сената США. Об этом агентству сообщили два помощника сенаторов.

Одновременно Сенат может начать голосование по законопроекту о новых санкциях против России, одним из главных инициаторов которого был Линдси Грэм. Документ призван сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа, используемые для финансирования войны против Украины.

Обновленная версия законопроекта предусматривает санкции против российских должностных лиц и предоставляет президенту США право вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти крупнейших стран – покупателей российской нефти и газа. Первоначальный вариант предусматривал пошлины до 500%, однако эта норма была смягчена для получения более широкой поддержки в Конгрессе.