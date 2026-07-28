Johnson & Johnson выплатит 5,5 млрд долларов для урегулирования исков из-за талька

Американская корпорация Johnson & Johnson согласилась выплатить около 5,5 млрд долларов для урегулирования десятков тысяч исков, авторы которых утверждают, что детская присыпка и другие продукты компании на основе талька вызывали рак яичников. Соглашение охватывает около 76 тысяч требований, объединенных в федеральном суде Нью-Джерси, а также связанные с ними дела в судах штатов.

Для вступления соглашения в силу его должны принять не менее 95% истцов по делам о раке яичников. Адвокаты потерпевших назвали достигнутую договоренность справедливым завершением судебного спора, продолжавшегося около десяти лет.

Johnson & Johnson планирует выплатить 3 млрд долларов в 2027 году, а оставшуюся часть – в 2028-м. При этом окончательная сумма не ограничена: в зависимости от числа присоединившихся истцов выплаты могут превысить 7 млрд долларов. Урегулирование распространяется только на уже поданные иски и не охватывает возможные будущие требования.

Компания по-прежнему отвергает обвинения, заявляя, что ее тальковые продукты были безопасными и не содержали асбеста. В Johnson & Johnson пояснили, что согласились на урегулирование, чтобы завершить многолетний спор. Продажи детской присыпки на основе талька в США были прекращены в 2020 году, ее заменили продуктом на основе кукурузного крахмала.

Ранее Johnson & Johnson трижды пыталась урегулировать тальковые иски через процедуру банкротства специально созданной дочерней компании, однако суды каждый раз отклоняли этот путь.