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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова

Полиция
Розыск
Иудея и Самария
время публикации: 28 июля 2026 г., 13:36 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 13:36
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Эфрат Менахем из Кохав-Яакова
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Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 16-летняя Эфрат Менахем из поселка Кохав-Яаков, в последний раз девушку видели в Бейт-Элиэзере в пятницу утром 24 июля около 08:00, с тех пор связь с девушкой оборвалась. Полиция опасается за жизнь пропавшей девушки.

Приметы пропавшей: рост 155 см, длинные темные волосы, карие глаза, носит очки. Была одета в джинсовую белую юбку и белую блузку.

Всех, кто обладает информацией, способной помочь в розысках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией округа Биньямин по телефону 02-9706444.

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