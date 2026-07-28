Исчезновение Эльдара Даяна: арестованы двое подозреваемых в попытке срыва следствия

Полиция сообщает о продвижении расследования исчезновения 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны. Сообщение о его исчезновении поступило в субботу 25 июля. После этого сотрудники полиции Димоны начали масштабное расследование, в рамках которого собираются доказательства и другие материалы для установления местонахождения пропавшего.

В ходе расследования накануне были допрошены двое жителей Димоны в возрасте около 20 лет. По данным следствия, 18 июля в дневные часы их видели вместе с Даяном в районе Петах-Тиквы. Во время допросов у следователей возникли подозрения, что оба задержанных препятствовали расследованию и вступили в преступный сговор.

Во вторник оба подозреваемых были доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для рассмотрения вопроса продления их содержания под стражей. Арест одного из них продлен до 2 августа, Вопрос о мере пресечения для второго подозреваемого будет рассмотрен отдельно.