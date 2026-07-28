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Израиль

Исчезновение Эльдара Даяна: арестованы двое подозреваемых в попытке срыва следствия

Полиция
Розыск
время публикации: 28 июля 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 12:55
Исчезновение Эльдара Даяна: арестованы двое подозреваемых в попытке срыва следствия
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Исчезновение Эльдара Даяна: арестованы двое подозреваемых в попытке срыва следствия
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о продвижении расследования исчезновения 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны. Сообщение о его исчезновении поступило в субботу 25 июля. После этого сотрудники полиции Димоны начали масштабное расследование, в рамках которого собираются доказательства и другие материалы для установления местонахождения пропавшего.

В ходе расследования накануне были допрошены двое жителей Димоны в возрасте около 20 лет. По данным следствия, 18 июля в дневные часы их видели вместе с Даяном в районе Петах-Тиквы. Во время допросов у следователей возникли подозрения, что оба задержанных препятствовали расследованию и вступили в преступный сговор.

Во вторник оба подозреваемых были доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для рассмотрения вопроса продления их содержания под стражей. Арест одного из них продлен до 2 августа, Вопрос о мере пресечения для второго подозреваемого будет рассмотрен отдельно.

Израиль
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