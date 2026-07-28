Президент Герцог побеседовал с генинспектором полиции об угрозах в адрес журналистов

Президент государства Ицхак Герцог побеседовал с генеральным инспектором полиции Дани Леви по поводу письма с угрозами, обнаруженного у входа в редакцию 12 телеканала.

По словам главы государства, недопустимо проявлять толерантность по отношению к актам насилия с чьей-либо стороны в отношении СМИ. "Это удар по демократии", - сказал президент. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для скорейшего розыска преступников.

Генеральный инспектор полиции Дани Леви, в свою очередь, заявил, что крайне серьезно относится к этому происшествию и уделяет розыску повышенное внимание. "Руководству тель-авивского округа полиции отдано распоряжение использовать все имеющиеся средства для того, чтобы найти преступников в кратчайшие сроки", - добавил Леви.

Ранее глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц также прокомментировал это происшествие. "Я призываю всех остановиться и понизить уровень напряженности. Сделайте это пока не поздно", - заявил Ганц.

Позднее на место происшествия прибудет глава партии "Демократим" Яир Голан и сделает там заявление по поводу происшествия.