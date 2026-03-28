В Аддис-Абебе умер 51-летний израильтянин, застрявший в Эфиопии из-за войны

Мулу Брахия, 51-летний житель Беэр-Шевы, не смог вылететь из Эфиопии из-за войны и скончался за 48 часов до того, как рейс авиакомпании Israir должен был вернуть его в Израиль, сообщает "Седьмой канал".

Брахия, отец пятерых детей, двое из которых сейчас служат в рядах ЦАХАЛа, отправился в Эфиопию, чтобы навестить свою больную сестру. Когда началась операция "Рычание льва", мужчина застрял в Эфиопии со множеством других израильтян, многие из которых – люди преклонного возраста (80-90 лет), отправившиеся туда для лечения целебными травами.

Брахия ждал вылета в Израиль в Аддис-Абебе и потерял сознание за 48 часов до рейса, после того, как у него закончились лекарства. Перед этим он успел позвонить своей жене, которая работает в больнице "Сорока", сказал, что его состояние ухудшилось, и попрощался с ней и с детьми на случай, если его не удастся спасти.