Израиль

В результате ракетного обстрела из Ирана в районе Тель-Авива погиб мужчина

Мада
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 00:00 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 00:35
МАДА о последствиях ракетного обстрела из Ирана: погиб мужчина
Пресс-служба МАДА
Снова КСИР применил баллистические ракеты с кассетной боевой частью
Yonatan Sindel/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о мужчине примерно 60 лет, который получил крайне тяжелые ранения в Тель-Авиве в результате иранского ракетного обстрела. Констатирована его смерть.

Еще двое мужчин примерно 50 лет получили ранения и травмы от легких до средней тяжести. По их словам, попадание было по крыше жилого дома, полностью разрушена одна из квартир, сами они были травмированы по пути в убежище. Пострадавшие доставлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне.

Были зафиксированы попадания в шести точках: в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Гиватаиме. Информация о пострадавших и причиненном ущербе уточняется.

Ранее была попытка обстрела юга Израиля. МАДА сообщает о двух легкораненых – мужчине 37 лет и женщине 20 лет. Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Кроме того, была оказана помощь нескольким людям, получившим легкие травмы по пути в убежище, а также пострадавшим в состоянии нервного шока.

Снова КСИР применил баллистические ракеты с кассетной боевой частью при ударе по жилым районам.

