В Израиле будет впервые создан отдельный профсоюз психологов

На фоне беспрецедентного роста потребности в психологической помощи в Израиле Всеобщая федерация профсоюзов "Гистадрут" приняла решение о создании нового профессионального объединения – Профсоюза психологов. Инициатива, предложенная председателем организации Арноном Бар-Давидом, получила официальное одобрение Палаты представителей "Гистадрута" и уже названа одним из самых значимых шагов последних лет в сфере охраны психического здоровья.

Новая структура станет независимой платформой для защиты профессиональных, трудовых и экономических интересов примерно 4000 психологов, работающих в государственном секторе, сообщает пресс-служба "Гистадрута", уточняя, что речь идет о первом новом профсоюзе, созданном в рамках "Гистадрута" за последние десять лет.

Временным руководителем нового объединения назначен доктор Юваль Хирш, ранее возглавлявший подразделение психологов в Профсоюзе работников гуманитарных и общественных наук (МАХАР). Он будет исполнять свои обязанности до проведения официальных выборов руководящих органов профсоюза в соответствии с утвержденным уставом.

Решение о создании отдельного союза стало ответом на стремительно меняющуюся реальность. События последних лет – пандемия коронавируса, военные конфликты и последствия войны, начавшейся 7 октября, – привели к резкому увеличению числа граждан, нуждающихся в психологической поддержке. Одновременно система столкнулась с нехваткой специалистов, многие из которых предпочитают переходить из государственного сектора в частную практику.

В "Гистадруте" отмечают, что новый профсоюз намерен сосредоточиться не только на вопросах заработной платы, но и на решении системных проблем отрасли. Среди приоритетных направлений – расширение штатных ставок, улучшение условий стажировки и профессиональной специализации, создание прозрачных карьерных перспектив, снижение рабочей нагрузки и разработка программ по предотвращению профессионального выгорания и вторичной травматизации специалистов.

Создание нового объединения стало продолжением реформы, проведенной в 2025 году. Тогда "Гистадрут" добился масштабного пересмотра системы оплаты труда психологов общественного сектора и внедрения отдельной тарифной сетки для представителей этой профессии. Эти изменения существенно улучшили условия работы специалистов и повысили привлекательность государственной службы. Новый профсоюз призван закрепить достигнутые результаты и обеспечить дальнейшее развитие профессии.