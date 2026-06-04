Названо имя женщины, погибшей при взрыве автомобиля на шоссе Аялон

35-летняя Лея Малка Коэн из Ришон ле-Циона стала жертвой взрыва автомобиля, произошедшего утром в четверг на 20-м шоссе (Аялон) неподалеку от развязки Холон. Причиной взрыва, по данным расследования, стало срабатывание заложенного в машине взрывного устройства.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, Лея Малка Коэн была дочерью известного ресторатора Яакова Малки, владельца сети ресторанов "Патрикс".

Полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в криминальном мире. При этом в полиции подчеркнули, что у погибшей не было криминального прошлого, однако ряд СМИ сообщил, что она была женой или подругой человека, известного в криминальном мире.

Основная версия, которую в настоящее время проверяют следователи центрального подразделения полиции, заключается в том, что взрывное устройство было заранее заложено в автомобиль и предназначалось для другого человека. По предварительной оценке, трагическая гибель Леи Малки Коэн, вероятно, стала результатом ошибочной идентификации цели.

Однако отец погибшей утверждает, что несколько месяцев назад она подала заявление в полицию против своего бывшего мужа, который угрожал ей.