"Мемориал", "ОВД-Инфо", "Мемориал Израиль" внесены в РФ в список террористов

Росфинмониторинг внес "Мемориал" и более 30 связанных с ним организаций в список террористов и экстремистов, сообщает "Радио Свобода". Среди прочего, это означает, что граждане России и находящиеся на территории РФ иностранные граждане, жертвовавшие деньги на деятельность "Мемориала", могут преследоваться властями "за поддержку террора".

На сайте Росфинмониторинга" указано, что в список террористов и экстремистов внесены связанные с "Мемориалом" организации в разных странах мира, включая "Мемориал Украины" (Харьковская и одесская правозащитная группа), чешское отделение Международного историко-просветительского правозащитного общества "Мемориал", "Мемориал Германия", "Мемориал Франции", Израильское общество Мемориал, а также соответствующие организации в Швейцарии, Польше, Италии, Литве, Беларуси и другие.

В список вместе с организациями "Мемориала" включены также "ОВД-Инфо", "Револьт-центр" и музей "Пермь-36".

Напомним, в апреле текущего года Верховный суд России по иску министерства юстиции объявил "экстремистской" исследовательскую и правозащитную организацию "Мемориал" и запретил ее деятельность в РФ. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

"Мемориал" появился в конце 1980-х годов как организация по исследованию политических репрессий. Одним из ее организаторов был академик Андрей Сахаров. Вскоре "Мемориал" стал крупнейшим центром по исследования политических репрессий в СССР и современной России, который также занимался защитой прав человека.

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал". Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении "Международного Мемориала". Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в том, что они нарушили закон об "иностранных агентах". В мае 2023 года в Женеве была учреждена международная ассоциация "Мемориал" – ее участниками стали 15 организаций ликвидированного Верховным судом РФ "Международного Мемориала". Власти РФ в 2026 году объявили эту организацию "нежелательной".