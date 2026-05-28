28 мая 2026
Израиль

Подано обвинение против главы йешивы в связи с растлением одного из учеников

Прокуратура
время публикации: 28 мая 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 13:52
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации: прокуратура подала в мировой суд Кирьят-Шмоны обвинительное заключение против 54-летнего Йосефа Шували, главы йешивы "Тикун а-Мидот".

Ему инкриминируются многочисленные эпизоды половых контактов с учеником йешивы в 2016-2021 годах с использованием глубокой психологической зависимости, возникшей в рамках отношений духовного авторитета и религиозного наставничества.

По версии прокуратуры, потерпевший познакомился с Шували после армейской службы, присоединился к йешиве, "вернулся к религии" и жил рядом с обвиняемым и другими учениками. В течение нескольких лет он выполнял для Шували различные поручения и помогал ему в личных и семейных делах, воспринимая его как духовного наставника с особым авторитетом.

Прокуратура утверждает, что Шували использовал доверие, восхищение и зависимость ученика и представлял происходившее как часть "духовной работы", имеющей религиозный смысл.

