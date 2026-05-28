x
28 мая 2026
|
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 15:50
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Times of Israel: в арабской деревне вновь избита сторожевая собака, полиция ищет нападавшего

Иудея и Самария
СМИ
время публикации: 28 мая 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 14:49
В Хевроне (архивное фото)
AP Photo/Sebastian Scheiner

The Times of Israel сообщает, что молодой мужчина, по виду израильский поселенец, был снят в деревне Хирбет ар-Ракиз в районе Масфер-Ятта на юге Хевронского нагорья, когда бил палкой сторожевую собаку.

На другой записи, по сведениям издания, показано, как тот же человек вошел в пещеру, где живет одна из местных семей, и толкает женщину. Рядом с ней находился маленький ребенок, который упал вместе с женщиной.

Полиция Израиля заявила, что начала расследование, полицейские прибыли на место, взяли показания у жителей и пытаются установить личность подозреваемого.

Издание отмечает, что это уже второй за последние две недели случай, когда на видео фиксируется нападение на собаку в арабской деревне: 15 мая похожий инцидент произошел в Атаре, к северу от Рамаллы. Полиция продолжает расследование. О задержании подозреваемого не сообщалось.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2026

"Кан": избитая в деревне Атара собака доставлена на лечение в Хайфу, полиция расследует инцидент