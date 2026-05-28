Times of Israel: в арабской деревне вновь избита сторожевая собака, полиция ищет нападавшего

The Times of Israel сообщает, что молодой мужчина, по виду израильский поселенец, был снят в деревне Хирбет ар-Ракиз в районе Масфер-Ятта на юге Хевронского нагорья, когда бил палкой сторожевую собаку.

На другой записи, по сведениям издания, показано, как тот же человек вошел в пещеру, где живет одна из местных семей, и толкает женщину. Рядом с ней находился маленький ребенок, который упал вместе с женщиной.

Полиция Израиля заявила, что начала расследование, полицейские прибыли на место, взяли показания у жителей и пытаются установить личность подозреваемого.

Издание отмечает, что это уже второй за последние две недели случай, когда на видео фиксируется нападение на собаку в арабской деревне: 15 мая похожий инцидент произошел в Атаре, к северу от Рамаллы. Полиция продолжает расследование. О задержании подозреваемого не сообщалось.