19 апреля 2026
Прокуратура признала: "Не можем доставить Исраэля Эйнхорна в Израиль"

время публикации: 19 апреля 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 10:48

Государственная прокуратура официально сообщила суду, что нет возможности доставить в Израиль Исраэля Эйнхорна, политтхенолога, приближенного к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Он обвиняется в причастности к преследованию Шломо Фильбера в период пребывания того в статусе государственного свидетеля по "делу 4000".

Судья мирового суда в Петах-Тикве Дрор Клейтман потребовал от прокуратуры прояснить в течение двух недель, как обвинение намерено решать эту проблему и вести дело в отсутствие одного из обвиняемых.

О том же потребовал адвокат Амит Хадад, представляющий других обвиняемых – Йонатана Уриха и Офера Голана. "Обвинение обязано сообщить нам, что оно собирается делать. Прошло много лет.

Над головами обвиняемых дамоклов меч. Мы хотим ответов", - заявил Хадад.

Исраэль Эйнхорн, который также подозревается в причастности к незаконной передаче секретного документа изданию Bild, проживает в Сербии. В январе 2026 года полиция впервые объявила, что Эйнхорн является "беглым преступником". Представители полиции сообщили также, что издан ордер на арест Эйнхорна.

Как пишет "Гаарец", израильские власти обратились к Сербии с просьбой о задержании Эйнхорна, однако получили отказ.

