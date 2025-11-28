x
Израиль

Мужчину без сознания извлекли из воды у берегов Нагарии, врачи борются за его жизнь

время публикации: 28 ноября 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 12:19
Мужчину без сознания извлекли из воды у берегов Нагарии, врачи борются за его жизнь
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о мужчине, который тонул в море и был извлечен из воды на лодке. Его доставили к ожидавшим его медикам на пляже Ахзив.

Фельдшеры и парамедики начали реанимацию, которая не прекращалась всю дорогу до больницы. Мужчина в возрасте примерно 60 лет был доставлен в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в критическом состоянии.

