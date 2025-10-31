Mako.co.il: 25-летний Даниэль Марзико найден мертвым в квартире в Бат-Яме

Фотомодель и манекенщик 25-летний Даниэль Марзико в пятницу был обнаружен без признаков жизни в квартире в Бат-Яме, сообщает mako.co.il. Накануне он провел вечер в клубе, откуда делал публикации в свой Instagram, и затем вернулся с друзьями в свою съемную квартиру.

Утром его друзья нашли без признаков жизни, прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, тело было доставлено в Институт судебной медицины "Абу Кабир".

Издание цитирует друга Даниэля, Офира, который рассказал, что все друзья находятся в шоке. По его словам, Даниэль Марзико был особенным человеком, чистым и красивым, недавно он вернулся из-за рубежа, где проводил отпуск.