При купании в Мертвом море скончался мужчина

Днем 7 августа недалеко от пляжа Эйн-Бокек на Мертвом море из воды в бессознательном состоянии вытащили мужчину примерно 60 лет.

Бригада службы "Маген Давид Адом" пыталась его реанимировать, но в итоге констатировала смерть этого человека.

Причины смерти устанавливаются.

Отметим, что на побережье Мертвого моря сейчас очень жарко. Медики не рекомендуют в такую погоду длительное время находиться на открытом пространстве.