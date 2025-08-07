При купании в Мертвом море скончался мужчина
время публикации: 07 августа 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 13:20
Днем 7 августа недалеко от пляжа Эйн-Бокек на Мертвом море из воды в бессознательном состоянии вытащили мужчину примерно 60 лет.
Бригада службы "Маген Давид Адом" пыталась его реанимировать, но в итоге констатировала смерть этого человека.
Причины смерти устанавливаются.
Отметим, что на побережье Мертвого моря сейчас очень жарко. Медики не рекомендуют в такую погоду длительное время находиться на открытом пространстве.