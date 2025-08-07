x
07 августа 2025
07 августа 2025
Израиль

При купании в Мертвом море скончался мужчина

Мада
Мертвое море
время публикации: 07 августа 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 13:20
При купании в Мертвом море скончался мужчина
Пресс-служба МАДА

Днем 7 августа недалеко от пляжа Эйн-Бокек на Мертвом море из воды в бессознательном состоянии вытащили мужчину примерно 60 лет.

Бригада службы "Маген Давид Адом" пыталась его реанимировать, но в итоге констатировала смерть этого человека.

Причины смерти устанавливаются.

Отметим, что на побережье Мертвого моря сейчас очень жарко. Медики не рекомендуют в такую погоду длительное время находиться на открытом пространстве.

