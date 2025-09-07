x
Израиль

Парамедики борются за жизнь женщины, едва не утонувшей в море у побережья Нетании

Мада
время публикации: 07 сентября 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 19:11
Парамедики борются за жизнь женщины, едва не утонувшей в море у побережья Нетании
Пресс-служба МАДА

На пляж "Сиронит" в Нетании была вызвана бригада "скорой помощи" после того, как из моря была извлечена тонувшая женщина.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние женщины (примерно 70 лет) критическое. Проводятся реанимационные мероприятия.

Позднее парамедики сообщили, что женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Ланиадо" в Нетании.

Израиль
