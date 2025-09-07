Парамедики борются за жизнь женщины, едва не утонувшей в море у побережья Нетании

На пляж "Сиронит" в Нетании была вызвана бригада "скорой помощи" после того, как из моря была извлечена тонувшая женщина.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние женщины (примерно 70 лет) критическое. Проводятся реанимационные мероприятия.

Позднее парамедики сообщили, что женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Ланиадо" в Нетании.