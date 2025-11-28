x
28 ноября 2025
Израиль

Обнаружены трупы еще девяти боевиков, ликвидированных в туннелях под Рафиахом

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 ноября 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 11:57
Обнаружены трупы еще девяти боевиков, ликвидированных в туннелях под Рафиахом
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в восточной части Рафиаха продолжают действовать боевые группы бригад "Нахаль" и "Голани". Во время операции бойцы "Нахаль" в сотрудничестве с бойцами инженерного подразделения "Яалом" обнаружили еще девять боевиков, ликвидированных в подземной террористической инфраструктуре.

По всей видимости, террористы были ликвидированы в результате интенсивных и точечных действий ЦАХАЛа, включающих обработку и уничтожение подземных туннелей ударами с воздуха и с применением инженерных средств.

К настоящему моменту в районе были уничтожены более 30 боевиков, которые пытались сбежать из подземной туннельной сети.

Силы ЦАХАЛа действуют в районе в соответствии с параметрами соглашения о прекращении огня, они продолжат уничтожать любую непосредственную угрозу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
