Кац против Замира, предвыборные законопроекты и ЦК "Ликуда". Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Назначение Эяля Замира на должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа, было едва ли не единственным персональным решением нынешнего правительства, которое не вызвало критики даже со стороны оппозиции. За ним не было идеологических "грехов", как у кандидата на пост главы ШАБАКа Давида Зини, он не был замешан в "порочащих" его связях с семьей Нетаниягу, и вполне успешно прошел "кастинг" израильского центристски-анти-бибистского мейнстрима. В коалиции к нему также отнеслись вполне доброжелательно, будучи уверены, что Замир окажется более лоялен, чем его предшественник. Герци А-Леви остался в памяти глав коалиции как тот, кто достаточно вяло реагировал на призывы к отказу от резервистской службы в период борьбы вокруг юридической реформы. И, разумеется, в рамках непрекращающихся попыток политиков и силовиков переложить друг на друга ответственность за провал 7 октября, А-Леви и Нетаниягу довольно быстро оказались по разные стороны баррикад.

Однако надежды на сговорчивость Замира оказались тщетными. Его разногласия с политическим руководством углубляются, и пока нет перспектив для завершения конфликта.

Тем временем продолжается прямая и косвенная подготовка к выборам. В "Ликуде" впервые за много лет прошли выборы членов ЦК, принесшие интересные результаты. А в Кнессете предпринимаются попытки утвердить законопроекты, которые, как надеются их авторы, понравятся избирателям. Большинство этих законопроектов никогда не станут законами, но безусловно вызывают общественный резонанс. На следующей неделе коалиция намерена возобновить обсуждение законопроекта о призыве ультраортодокосов. Нетаниягу не утратил надежды на утверждение закона или хотя бы на возвращение ультраортдоксов в коалицию и на продвижение в сторону принятия бюджета. Реалистичны ли эти намерения, пока неясно.

Кац, Замир и Нетаниягу: борьба за проверки и за праймериз

Три параллельных процесса практически не оставили шансов на нормальное развитие отношений между начальником генерального штаба ЦАХАЛа и политическим руководством. Прекращение огня в Газе, которое не позволяет рапортовать о полной победе, требование создания государственной следственной комиссии и приближающиеся выборы. Каждая из этих тем, по своему повлияла на формирование конфликта между Замиром и Кацем. Нетаниягу пытается примирить стороны, извлекая при этом свои дивиденды.

Всего восемь месяцев прошло с того дня, когда новый начальник генерального штаба ЦАХАЛа заявил: "Теперь все наши помыслы направлены на победу и на решающий удар по ХАМАСу". Когда появилась необходимость эти общие слова трансформировать в конкретные шаги в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2", оказалось, что Замир далеко не столь воинственен. Гораздо большую воинственность он проявил в противостоянии с политиками по вопросу о его самостоятельности. Журналист Равив Друкер утверждает, что в ходе одной из первых встреч с Нетаниягу и Кацем начальник генштаба Замир сказал: "Вам не удастся поступить со мной, как вы поступили с Герци А-Леви. Я обо всем расскажу публично, мне терять нечего". Не ручаясь за точность цитаты, приведенной Друкером, надо все же признать, что Замир действует в полном соответствии с этой концепцией. Он отстаивал и отстаивает свою самостоятельность, а о его разногласиях с министром обороны израильтяне узнают в режиме реального времени. Вряд ли это на пользу безопасности государства, но стороны это не останавливает.

Замир стремится к сохранению доминантности армии в отношениях с политическим руководством. И Кацу предстоит тяжелейшая борьба на праймериз. Результаты выборов в ЦК "Ликуда", речь о которых пойдет ниже, обостряет у Каца желание запомниться на посту министра обороны. Что он и делает, в том числе конфликтуя с Замиром.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу всеми силами пытается погасить конфликт или, по крайней мере, создать впечатление, что пытается это сделать. Нетаниягу раздражен обоими – и Замиром, и Кацем. Причем каждый из них кажется премьер-министру слишком самостоятельным. Пытаясь их примирить, Нетаниягу не дает ни тому, ни другому получить слишком сильную позицию. Премьер-министра трудно обойти в искусстве таких манипуляций.

Конфликты между армией и политическим руководством были всегда напряженными. Однако многие считают, что армия получила слишком серьезный приоритет в этой паре, так что баланс стал проблематичным для демократического общества. На вопрос, так ли это, должна ответить комиссия по расследованию, если (и когда) она будет создана.

Закон о призыве: последняя попытка или последний блеф

27 ноября глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут распространил текст законопроекта, который одни называю законом о призыве, а вторые законом об освобождении от службы. Одно определенно – речь идет о законопроекте, который может помочь премьер-министру решить его главные политические задачи данного момента – возвращение ультраортодоксов в коалицию и приближение к утверждению государственного бюджета. Эти цели хоть и связаны напрямую с продвижением в сторону принятия закона о призыве, не очевидно, что полностью зависят друг от друга.

На данный момент только один человек вне политической системы верит, что закон о призыве действительно будет утвержден. Его зовут Шломо Фильбер, он бывший госсвидетель по "делу 4000", и, что важнее, человек, который считается одним из наиболее точно чувствующих израильскую политическую систему. Абсолютное большинство убеждено, что шансов на утверждение законопроекта нет.

Политический расклад на в пользу пессимистов. То, что оппозиция критикует законопроект – естественно и ожидаемо. Оппозиция всегда и все критикует, такова ее роль, а в период предвыборной кампании эта роль особенно очевидна. Но проблемы у Нетаниягу и в коалиции, и даже в его собственной партии.

Партия "Ционут Датит" дала понять, что законопроект не поддержит. Бецалель Смотрич находится в настолько плохом, с электоральной точки зрения, положении, что не может себе позволить конфликт с избирателями из религиозно-сионистской среды, уже в полный голос требующих от своих представителей в Кнессете перемен в вопросе о призыве ультраортодоксов.

В "Ликуде" раздражение растет. Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн громче всех высказывается против, однако он не одинок в своем возражении. По разным оценкам, от 5 до 7 депутатов правящей фракции готовы сказать "нет" предложению.

Перед Нетаниягу непростая дилемма. Законопроект в его нынешнем виде не будет утвержден БАГАЦем. Этого мнения придерживаются и в "Ликуде", в том числе депутат Моше Саада, заявивший это прямо в интервью СМИ. С другой стороны, волна общественного возмущения грозит нанести серьезный удар по "Ликуду".

В то же время возвращение ультраортодоксов в коалицию отодвинет выборы лишь на считанные месяцы. Да и спешить на выборы партии ШАС и "Яадут а-Тора" вряд ли будут. Поэтому наиболее выгодное, с точки зрения коалиции, развитие событий – это бесконечные обсуждения в комиссии и закулисные переговоры о возвращении ультраортодоксов в коалицию. С точки зрения народа Израиля, наилучшим было бы утверждение любого закона, который сдвинет с мертвой точки этот вопрос. Но кто сказал, что политика и интересы народа всегда идут рядом?

Выборы в ЦК "Ликуда": молодая поросль и старые проблемы

На этой неделе состоялись выборы членов ЦК "Ликуда". Когда-то ЦК этой партии был одной из самых бурных и влиятельных площадок страны. Там формировались списки в Кнессет и заключались сделки, там Ариэль Шарон сражался с Ицхаком Шамиром, там произносились вошедшие в историю речи. В последние годы ЦК "Ликуда" превратился в театр одного актера – Биньямина Нетаниягу.

На сей раз выборы имели и практический смысл. Если не будет изменений, то полномочия избрания части предвыборного списка будут переданы от рядовых членов партии в ЦК. Речь идет о тех, кого избирают через округа, и изменение системы, по замыслу его авторов, должно уменьшить число особо экстравагантных персон, попадающих в список.

Итоги выборов показали усиление молодых ликудников, далеко не всегда готовых идти нога в ногу со старой гвардией. Очень характерным, с этой точки зрения, был результат выборов в Иерусалиме, где депутат Ами А-Леви вместе с депутатом Даном Илузом преуспели в борьбе против блока Давида Амсалема и Нира Барката. Отметим, что А-Леви и Илуз относятся к сторонникам более радикального изменения ситуации с законом о призыве. В то же время утверждается, что они пользовались поддержкой Яира Нетаниягу, сына премьер-министра.

Результаты Исраэля Каца также оставляют желать лучшего: во многих отделениях партии кандидаты, которых продвигал Кац, почти бессменный "король" ЦK "Ликуда", потерпели поражение. Означает ли это что-либо по поводу статуса Каца в "Ликуде", выяснится только во время праймериз. Тогда же будет получен ответ на вопрос, насколько существенными и влиятельными будут присоединившиеся к "Ликуду" ультраортодоксы, в том числе представители "Иерусалимского крыла".

Выборы и законы: поселения и лишение права голоса заключенных

На этой неделе комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила к первому чтению законопроект об отмене так называемого "иорданского" закона о землевладении в Иудее и Самарии. Депутаты Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), Моше Соломон ("Ционут Датит") и Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит") представили его на рассмотрение. Если предположить то, что сейчас представляется крайне маловероятным – утверждение этого законопроекта и превращение его в закон, то речь пойдет о полном изменении реальности в Иудее и Самарии: евреи получат право прямой покупки земли за так называемой "зеленой чертой". Этот законопроект, имеющий и крайне серьезные внешнеполитические последствия, вряд ли будет утвержден, однако он является дополнительной иллюстрацией стремления нынешнего министра в министерстве обороны Бецалеля Смотрича, который помимо прочего контролирует деятельность военной администрации в Иудее и Самарии, максимально приблизить Израиль к распространению суверенитета. Если не де-юре, то де-факто. Избирателям Смотрича этот процесс важен, равно как и избирателям "Оцма Иегудит". Политическое будущее Юлия Эдельштейна остается туманным, однако распространение суверенитета – одно из важных составляющих его мировоззрения.

У оппозиции свои цели и свои законопроекты. Партия "Наш дом Израиль" представила на этой неделе законопроект, лишающий заключенных в Израиле права голоса. Законопроект, поданный депутатом Одедом Форером, также принят не будет, но он является, своего рода, декларацией о намерениях по поводу следующей коалиции, при условии, разумеется, что в нее войдет партия НДИ.

Кнессет отклонил в предварительном чтении законопроект о выделении финансовой помощи выжившим в плену ХАМАСа заложникам, а также семьям погибших заложников. Законопроект был подан главой фракции "Кахоль Лаван" Пниной Тамено-Шете. Вряд ли она рассчитывала на иное. В глазах многих избирателей партия Бени Ганца выступила в защиту семей, переживших чудовищную трагедию. Поможет ли это "Кахоль Лаван" на выборах, покажет время.