Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 октября, температура существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 14-27 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-26, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 14-29, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 15-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-32, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду температура понизится. В четверг-пятницу – повысится. Без осадков.