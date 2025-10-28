Около Дженина ликвидирована группа террористов
время публикации: 28 октября 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 06:50
В ночь на 28 октября бойцами антитеррористического спецподразделения пограничной полиции Израиля (ЯМАМ) в деревне Кафр-Куд, северо-западней Дженина, были ликвидированы трое террористов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Бойцы ЯМАМа действовали под руководством ШАБАКа и при поддержке сил ЦАХАЛа.
Ликвидированы члены террористической группы, которая планировала теракт и участвовала в нападениях в лагере Дженин.
"В ходе операции бойцы обнаружили террористов, вылезавших из пещеры. Снайперы подразделения ЯМАМ открыли огонь и уничтожили всех троих. Вскоре после этого был нанесен авиаудар по пещере, из которой вышли террористы", – сообщает пресс-служба полиции Израиля.