Около Дженина ликвидирована группа террористов

В ночь на 28 октября бойцами антитеррористического спецподразделения пограничной полиции Израиля (ЯМАМ) в деревне Кафр-Куд, северо-западней Дженина, были ликвидированы трое террористов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Бойцы ЯМАМа действовали под руководством ШАБАКа и при поддержке сил ЦАХАЛа.

Ликвидированы члены террористической группы, которая планировала теракт и участвовала в нападениях в лагере Дженин.

"В ходе операции бойцы обнаружили террористов, вылезавших из пещеры. Снайперы подразделения ЯМАМ открыли огонь и уничтожили всех троих. Вскоре после этого был нанесен авиаудар по пещере, из которой вышли террористы", – сообщает пресс-служба полиции Израиля.