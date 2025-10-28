x
Израиль

По просьбе Нетаниягу обсуждение Закона о призыве отложено на следующую неделю

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 октября 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 06:12
Yonatan Sindel/Flash90

Обсуждение комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне проекта Закона о призыве, назначенное на ближайший четверг, 30 октября, перенесено по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу на понедельник, 3 ноября.

Согласно официальному запросу канцелярии главы правительства, перенос связан с желанием Нетаниягу лично ознакомиться с черновиком законопроекта.

Вместе с тем, в политической системе уверены, что причина переноса – массовая демонстрация ультраортодоксов против призыва, которая состоится вечером в четверг.

