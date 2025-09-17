Отчет "Ткума": около 90% жителей "отеф Аза" вернулись в свои дома

Около 90% жителей израильских районов, соседствующих с сектором Газы (отеф Аза), вернулись в свои дома после трагических событий 7 октября 2023 года, говорится в отчете Управления "Ткума" (управление по восстановлению Западного Негева).

Вновь заселены 42 из 47 эвакуированных ранее населенных пунктов (некоторые – не полностью).

По населенным пунктам приводятся следующие данные: Керем-Шалом – 88% (плюс шесть новых семей), Реим – 95% (плюс десять семей), Суфа – 90% (плюс шесть семей), Нир-Ицхак – 82% (плюс восемь семей). В основном заселены Нирим, Эйн а-Шлоша, Натив а-Асара.

При этом два населенных пункта Нахаль-Оз и Нир-Оз пока заселены только на треть. Не завершен процесс восстановления в поселках Кфар-Аза, Бээри, Кисуфим и Холит.

Сообщается, что в западный Негев приехали около 2500 новых жителей (большинство – в Сдерот).

Ранее, по данным Управления "Ткума", на восстановление "отеф Аза" было выделено 17,5 млрд шекелей на пять лет. На сегодняшний день заключено контрактов примерно на 7,9 млрд шекелей.