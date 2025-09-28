x
28 сентября 2025
Израиль

В ДТП в Ашкелоне пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

ДТП
время публикации: 28 сентября 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 20:10
В ДТП в Ашкелоне пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Ицхак Бен-Цви в Ашкелоне произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в ДТП пострадали три человека: мотоциклист (примерно 25 лет) получил тяжелые травмы, двое пассажиров машины травмированы легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
