В ДТП в Ашкелоне пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

На улице Ицхак Бен-Цви в Ашкелоне произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в ДТП пострадали три человека: мотоциклист (примерно 25 лет) получил тяжелые травмы, двое пассажиров машины травмированы легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.