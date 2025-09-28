x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
28 сентября 2025
последняя новость: 20:00
28 сентября 2025
Израиль

ХАМАС поприветствовал теракт возле Кдумим, но не взял на себя ответственность за него

время публикации: 28 сентября 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 20:10
ХАМАС поприветствовал теракт возле Кдумим, но не взял на себя ответственность за него
Пресс-служба МАДА

Террористическая организация ХАМАС поприветствовала автомобильный теракт возле перекрестка Джит неподалеку от Кдумим. Террорист, 24-летний Мухаммад аль-Акад из Шхема, был уничтожен на месте преступления.

В заявлении ХАМАСа утверждается, что теракт возле перекрестка Джит "является ответом на продолжающийся геноцид против нашего народа в Газе, а также ответом на убийства, аресты, поселенческую деятельность и иудизацию на Западном берегу и в Иерусалиме".

ХАМАС подчеркивает верность палестинских арабов "сопротивлению оккупации" и призывает других палестинцев последовать примеру террориста.

