28 сентября 2025
ДТП около Нир-Элиягу, тяжело травмирована женщина

Мада
ДТП
время публикации: 28 сентября 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 08:35
ДТП около Нир-Элиягу, тяжело травмирована женщина
Пресс-служба МАДА

Утром 28 сентября на дороге 5504 недалеко от Нир-Элиягу столкнулись автомобиль и мотоцикл, на котором ехали два человека.

В результате аварии тяжело травмирована женщина примерно 40 лет, ехавшая на мотоцикле. Еще два человека получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

