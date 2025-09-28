ДТП около Нир-Элиягу, тяжело травмирована женщина

Утром 28 сентября на дороге 5504 недалеко от Нир-Элиягу столкнулись автомобиль и мотоцикл, на котором ехали два человека.

В результате аварии тяжело травмирована женщина примерно 40 лет, ехавшая на мотоцикле. Еще два человека получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.