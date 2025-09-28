ДТП около Нир-Элиягу, тяжело травмирована женщина
время публикации: 28 сентября 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 08:35
Утром 28 сентября на дороге 5504 недалеко от Нир-Элиягу столкнулись автомобиль и мотоцикл, на котором ехали два человека.
В результате аварии тяжело травмирована женщина примерно 40 лет, ехавшая на мотоцикле. Еще два человека получили легкие травмы.
Пострадавшие направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
