28 сентября 2025
ЦАХАЛ уничтожил склады с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 28 сентября 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 19:52
ЦАХАЛ уничтожил склады с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы под руководством командования Северного округа нанесли удары по складам с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана.

ЦАХАЛ подчеркивает: наличие террористической инфраструктуры в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль.

Отметим, что ранее ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на равнине Эль-Джермук, на юге страны.

Взрывы слышали жители Верхней Галилеи и севера Голанских высот.

Израиль
