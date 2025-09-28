ЦАХАЛ уничтожил склады с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 28 сентября 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 19:52
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы под руководством командования Северного округа нанесли удары по складам с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана.
ЦАХАЛ подчеркивает: наличие террористической инфраструктуры в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль.
Отметим, что ранее ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на равнине Эль-Джермук, на юге страны.
Взрывы слышали жители Верхней Галилеи и севера Голанских высот.
Ссылки по теме