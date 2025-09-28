x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 09:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 09:29
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Адвокаты Киша потребовали от Беннета извинений и выплаты "на благотворительность"

Скандалы
Ликуд
Нафтали Беннет
время публикации: 28 сентября 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 09:28
Адвокаты Киша потребовали от Беннета извинений и выплаты "на благотворительность"
Chaim Goldberg/Flash90

Журналист Амит Сегаль опубликовал письмо с досудебным требованием, которое направлено адвокатами от имени министра просвещения Йоава Киша ("Ликуд") бывшему премьер-министру Нафтали Беннету.

Поводом для данного письма стали заявления Беннета о том, что Киш якобы "большую часть времени занят назначением активистов Ликуда", а не своей непосредственной работой. Юристы, представляющие интересы Киша, называют слова Беннета о "массовых политических назначениях" и том, что Киш тратит на них основное время, – ложными и порочащими, наносящими репутационный ущерб. Они требуют, чтобы Беннет удалил соответствующие публикации, принес публичные извинения, и выплатил 15000 шекелей в качестве пожертвований на благотворительность, а также дал обязательство не повторять эти утверждения. В противном случае Киш угрожает подать иск о клевете.

Срок для выполнения требований в письме указан, но номера дела нет – то есть исковое заявление еще не подано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

Предвыборный год и политические перспективы. Итоги праздничной недели