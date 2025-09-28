Мужу главы канцелярии Май Голан предъявлены обвинения
Прокуратура предъявила обвинительное заключение Мору Битону, спутнику жизни советницы министра социального равноправия Май Голан.
У него дома при обыске была найдена плантация марихуаны.
Мор Битон обвиняется в хранении и производстве наркотиков.
В ходе следствия он дал показания, связывающие его с этим инцидентом. По словам Мора Голана, его жена ничего не знала о его действиях.