28 сентября 2025
28 сентября 2025
Израиль

Мужу главы канцелярии Май Голан предъявлены обвинения

Прокуратура
Полиция
время публикации: 28 сентября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 13:22
Мужу главы канцелярии Май Голан предъявлены обвинения
Avshalom Sassoni/Flash90

Прокуратура предъявила обвинительное заключение Мору Битону, спутнику жизни советницы министра социального равноправия Май Голан.

У него дома при обыске была найдена плантация марихуаны.

Мор Битон обвиняется в хранении и производстве наркотиков.

В ходе следствия он дал показания, связывающие его с этим инцидентом. По словам Мора Голана, его жена ничего не знала о его действиях.

