"Оцма Иегудит" отклонила требование заморозить законопроект о смертной казни для террористов

Партия "Оцма Иегудит" отклонила требование канцелярии премьер-министра отменить заседание комиссии по внутренним делам во главе с депутатом Цвикой Фогелем. На этом заседании рассматривается законопроект о смертной казни для террористов.

Как сообщает портал Walla, в ночные часы руководство партии получило обращение из канцелярии премьер-министра, в котором их настоятельно просили отменить запланированное заседание. По мнению представителей канцелярии, настоящий момент крайне неудачен для обсуждения столь деликатного законопроекта.

В ответ на это приближенные депутата Фогеля заявили, что "лишение еды, избиения, издевательства над женщинами и унижения существовали еще до этого заседания". "Необходимо, чтобы они поняли, что ответ последует, что те, кто убивают и насилуют, будут казнены", – заявляют в "Оцма Иегудит".