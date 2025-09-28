x
28 сентября 2025
Полиция вернула телефон журналисту Цвике Кляйну

Катар
время публикации: 28 сентября 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 12:32
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция вернула журналисту издания Jerusalem Post Цвике Кляйну его мобильный телефон.

Телефон был изъят полгода назад в рамках расследования дела "Катаргейт". Журналист был допрошен в апреле 2025 года в качестве подозреваемого. Цвику Кляйна допрашивали по подозрению в контакте с иностранным агентом в рамках расследования предполагаемых связей между высокопоставленными представителями в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Катаром.

После допроса он был переведен под домашний арест сроком на пять дней. а затем освобожден.

Израиль
