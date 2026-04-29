На 60-м шоссе автомобиль врезался в разделительное ограждение, водитель в тяжелом состоянии

На 60-й трассе, в районе перекрестка Абу-Каф, водитель не справился с управлением, и его автомобиль врезался в разделительное ограждение. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 37 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.