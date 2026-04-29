Израиль

ДТП на 531-й трассе. Мотоциклист в критическом состоянии

время публикации: 29 апреля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 07:49
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи МАДА получила утром в среду, 29 апреля, сообщение о дорожной аварии на шоссе 531 недалеко от развязки Кфар-Саба-Раанана.

Прибывшие на место медики обнаружили в кювете у обочины дороги мотоциклиста в возрасте около 40 лет, без сознания, без пульса и дыхания, с множественной травмой.

Пострадавший был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Его состояние оценивается как критическое.

