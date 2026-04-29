Бригада "Гивати" действует на юге Ливана: ликвидированы террористы, обнаружено оружие. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что силы бригады "Гивати" продолжают действовать в Южном Ливане, в районе передовой линии обороны, для уничтожения террористической инфраструктуры "Хизбаллы" и устранения угроз.

По данным армейской пресс-службы, накануне бойцы "Гивати" выявили двух боевиков "Хизбаллы" к югу от передовой линии обороны, в районе действий израильских войск; они представляли непосредственную угрозу, после чего ВВС Израиля оперативно атаковали и ликвидировали их.

В течение последних суток бойцы "Гивати" также обнаружили и конфисковали значительное количество оружия, включая стрелковое оружие, гранаты, ракеты и боевое снаряжение "Хизбаллы".