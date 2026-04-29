По распоряжению раввинов завершилась акция протеста "харедим" на въезде в Иерусалим

Акция протеста представителей радикальных ультраортодоксальных движений, проходившая в Иерусалиме, завершилась. Въезд в столицу, который демонстранты блокировали более двух часов, открыт для движения транспорта.

"Харедим" протестуют против ареста религиозных уклонистов.

По информации новостной службы N12, демонстранты разошлись по распоряжению раввинов.