По распоряжению раввинов завершилась акция протеста "харедим" на въезде в Иерусалим
время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:38
Акция протеста представителей радикальных ультраортодоксальных движений, проходившая в Иерусалиме, завершилась. Въезд в столицу, который демонстранты блокировали более двух часов, открыт для движения транспорта.
"Харедим" протестуют против ареста религиозных уклонистов.
По информации новостной службы N12, демонстранты разошлись по распоряжению раввинов.
Ссылки по теме