Сотни ультраортодоксов перекрывают въезд в Иерусалим из-за ареста дезертиров
время публикации: 29 апреля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 17:22
Несколько сотен представителей радикальных ультраортодоксальных движений устроили массовую акцию протеста в Иерусалиме в связи с арестом дезертиров.
Как сообщает "Кан Бет", "харедим" перекрывают проезжую часть, перегораживая въезды и выезды из Иерусалима. В связи с акцией протеста в столице многокилометровые пробки.
