29 апреля 2026
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 14:22
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны Израиля объявил о санкциях против финансистов "флотилии Сумуда"

Минобороны
Акции протеста
Средиземное море
Исраэль Кац
время публикации: 29 апреля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 13:20
Министр обороны Израиля объявил о санкциях против финансистов "флотилии Сумуда"
AP Photo/Joan Mateu Parra

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении санкций против кампании по финансированию "флотилии Сумуда" (Global Sumud Flotilla – The Second Mission), направляющейся к сектору Газы.

По данным израильской стороны, флотилия вышла из Турции, Испании и Италии, включает более 100 судов и около 1000 участников из десятков стран. Сейчас большинство судов флотилии находятся в районе Крита. Попытка приближения к Газе ожидается к концу недели.

Кац заявил, что флотилия "организована непосредственно ХАМАСом совместно с международными организациями под видом гуманитарной миссии", и что Израиль будет действовать против структур, участвующих в ее финансировании и продвижении.

Подобные акции предпринимались неоднократно с 2010 года, однако завершались перехватом судов израильскими силами. Последние попытки, в том числе в 2025 году, также были остановлены, а участники задержаны и депортированы.

Израильские СМИ сообщали, что за финансированием этих акций стоит террористическая организация ХАМАС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
