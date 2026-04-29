Министр обороны Израиля объявил о санкциях против финансистов "флотилии Сумуда"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении санкций против кампании по финансированию "флотилии Сумуда" (Global Sumud Flotilla – The Second Mission), направляющейся к сектору Газы.

По данным израильской стороны, флотилия вышла из Турции, Испании и Италии, включает более 100 судов и около 1000 участников из десятков стран. Сейчас большинство судов флотилии находятся в районе Крита. Попытка приближения к Газе ожидается к концу недели.

Кац заявил, что флотилия "организована непосредственно ХАМАСом совместно с международными организациями под видом гуманитарной миссии", и что Израиль будет действовать против структур, участвующих в ее финансировании и продвижении.

Подобные акции предпринимались неоднократно с 2010 года, однако завершались перехватом судов израильскими силами. Последние попытки, в том числе в 2025 году, также были остановлены, а участники задержаны и депортированы.

Израильские СМИ сообщали, что за финансированием этих акций стоит террористическая организация ХАМАС.