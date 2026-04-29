N12: на следующей неделе Биньямин Нетаниягу отправится в США

Адвокат Биньямина Нетаниягу заявил по завершении заседания в суде, что глава правительства, возможно, посетит Соединенные Штаты на следующей неделе. Об этом сообщила новостная служба N12.

Отметим, что днем ранее 11-й телеканал передал, что администрация Трампа стремится организовать до истечения срока перемирия между Израилем и Ливаном встречу Нетаниягу с президентом Ливана Жозефом Ауном, чтобы попытаться добиться постоянного соглашения между странами.