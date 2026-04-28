"Кан-11": Израиль дает Ливану не более двух недель для достижения соглашения

По информации телеканала "Кан-11", Израиль рассматривает середину мая как крайний срок для заключения предметного соглашения с Ливаном. Именно до этого времени был продлен режим прекращения огня.

По словам источника телеканала в Иерусалиме, после истечения этого срока Израиль планирует возобновить активные боевые действия против "Хизбаллы".

По данным телеканала, администрация Трампа стремится организовать до истечения срока перемирия встречу премьер-министра Нетаниягу с президентом Ливана Жозефом Ауном, хотя все вовлеченные в переговорный процесс стороны скептически оценивают перспективы такой встречи.

Главарь шиитской террористической группировки "Хизбалла" шейх Наим Касем назвал переговоры с Израилем "предательством национальных интересов" и призвал прекратить диалог. Жозеф Аун публично обрушился с критикой на "Хизбаллу": "Предательство – это когда кто-то втягивает свою страну в войну ради чужих интересов".