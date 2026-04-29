Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 29 апреля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Туман местами на побережье Средиземного моря, в низинах и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 11-21 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 12-26, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 13-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-28, на Голанских высотах – 13-24.

Температура воды на Средиземном море 20-21 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-пятницу – тепло, малооблачно. В субботу – повышение температуры. В воскресенье-понедельник температура немного понизится, местами дожди. Во вторник – малооблачно.