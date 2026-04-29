Расследование: семья палестинских арабов более 20 лет жила по документам гражданки Израиля

Полиция Израиля сообщила о раскрытии дела о многолетнем присвоении чужой личности: палестинская супружеская пара из Хальхуля более 20 лет жила под двойной – палестинской и израильской – идентичностью, используя данные гражданки Израиля.

Расследование велось несколько месяцев. В настоящее время задержаны основные подозреваемые и двое их родственников, еще несколько человек были доставлены на допрос.

По данным полиции, 57-летний житель Хальхуля (Палестинская автономия), имевший разрешение на пребывание в Израиле в рамках воссоединения семей и фактически проживавший в Рахате, более 20 лет назад женился на 43-летней жительнице Хальхуля. Вскоре после этого супруги формально развелись, чтобы реализовать схему получения израильского удостоверения личности обманным путем. Затем мужчина фиктивно "женился" на израильтянке из Ароэра, которую никогда не видел. С тех пор подозреваемая пользовалась данными этой гражданки Израиля, за исключением фотографии.

В полиции заявляют, что за годы действия схемы у пары родились дети в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве, семья жила то в Рахате как израильские граждане, то в Хальхуле как жители Палестинской автономии.

По версии следствия, речь идет не только о подделке личности, но и о получении государственных выплат и других средств за счет бюджета. Следователи также проверяют, что стало с израильтянкой, чьи данные были использованы. Суд продлил арест супругов до воскресенья, 3 мая.