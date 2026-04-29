В "Ликуде" спорят о дате выборов и подают иск против Беннета

Влиятельные фигуры в "Ликуде" обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с предложением провести досрочные выборы в первой половине сентября.

Как сообщает I24 News, в окружении премьер-министра склоняются на данный момент к тому, чтобы провести выборы в изначальный срок – 27 октября 2026 года. Однако в последние дни на Нетаниягу оказывается давление, чтобы провести досрочные выборы. По словам тех, кто пытается изменить позицию премьера, "лучше потерять полтора месяца у власти, чем всю каденцию". По мнению этих ликудовцев, будет крайне тяжело вернуть избирателей, покинувших "Ликуд" и партии коалиции на фоне провалов 7 октября 2023 года, если выборы будут проходить вскоре после церемоний третьей годовщины нападения ХАМАСа.

По мнению этих активистов "Ликуда", тот факт, что на данный момент шансы утвердить закон о призыве выглядят призрачными, также подталкивает к решению распустить Кнессет в конце мая, а выборы провести в начале сентября.

Согласно опубликованной информации, в случае объявления досрочных выборов, они, скорее всего, пройдут 1 сентября.

Премьер-министр пока не принял окончательного решения, в первую очередь из-за неясности ситуации в войне с Ираном.

Тем временем, необъявленная предвыборная кампания становится все более острой. Как сообщает "Маарив", партия "Ликуд" обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием запретить блоку "Бэяхад" продолжать кампанию публикаций в социальных сетях о назначении бывшего главы тель-авивского округа полиции Ами Эшеда на должность "ответственного за чистоту выборов".

"Ликуд" требует снять все подобные объявления, опубликованные в соцсетях, а также наложить штраф на партию "Бэяхад". По утверждению представителей "Ликуда" – адвокатов Илана Бомбаха и Шая Леви, речь идет о незаконном использовании "государственного имущества в целях политической пропаганды". Под использованием государственного имущества в "Ликуде" подразумевают фотографии Ами Эшеда в форме генерал-майора полиции, которые "Бэяхад" использует в своей кампании.

В письме, направленном главе ЦИК судье Ноаму Солбергу говорится о том, что "используя форму офицера полиции, авторы кампании пытаются создать впечатление, что речь идет о человеке, вызывающем доверие, на мнение которого можно положиться". Таким образом, считают истцы, "речь идет о запрещенном законом использовании предметов, являющихся имуществом государства, в политических целях".

Отметим, что помимо Ами Эшеда контроль за чистотой выборов от имени партии "Бэяхад" будет осуществлять депутат Карин Эльхарар.