Силы ЦАХАЛа, действуя на юге Сирии, задержали несколько подозреваемых в терроризме
время публикации: 29 августа 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 17:31
В ходе серии ночных операций на юге Сирии силы 226-й бригады под командованием 210-й дивизии произвели задержания нескольких подозреваемых,участвовавших в террористических нападениях на военнослужащих ЦАХАЛа на юге Сирии.
В ходе проведенных обысков у задержанных силами ЦАХАЛа было обнаружено оружие.
Бойцы 210-й остаются в этом районе, действуя для пресечения попыток террористических элементов закрепиться на юге Сирии.