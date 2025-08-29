Силы ЦАХАЛа, действуя на юге Сирии, задержали несколько подозреваемых в терроризме

В ходе серии ночных операций на юге Сирии силы 226-й бригады под командованием 210-й дивизии произвели задержания нескольких подозреваемых,участвовавших в террористических нападениях на военнослужащих ЦАХАЛа на юге Сирии.

В ходе проведенных обысков у задержанных силами ЦАХАЛа было обнаружено оружие.

Бойцы 210-й остаются в этом районе, действуя для пресечения попыток террористических элементов закрепиться на юге Сирии.