29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
Израиль

Силы ЦАХАЛа, действуя на юге Сирии, задержали несколько подозреваемых в терроризме

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 29 августа 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 17:31
Силы ЦАХАЛа, действуя на юге Сирии, задержали несколько подозреваемых в терроризме
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе серии ночных операций на юге Сирии силы 226-й бригады под командованием 210-й дивизии произвели задержания нескольких подозреваемых,участвовавших в террористических нападениях на военнослужащих ЦАХАЛа на юге Сирии.

В ходе проведенных обысков у задержанных силами ЦАХАЛа было обнаружено оружие.

Бойцы 210-й остаются в этом районе, действуя для пресечения попыток террористических элементов закрепиться на юге Сирии.

Израиль
