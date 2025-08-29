x
29 августа 2025
29 августа 2025
Израиль

Бен-Гвир отреагировал на решения турецкого МИДа, приравняв Турцию к ХАМАСу

Турция
Израиль
время публикации: 29 августа 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 16:55
Бен-Гвир отреагировал на решения турецкого МИДа, приравняв Турцию к ХАМАСу
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на решение Турции разорвать экономические отношения с Израилем и закрыть свое воздушное пространство для его самолетов.

В своем аккаунте в сети X Бен-Гвир опубликовал фотографию, на которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожимает руку Исмаилу Ханийе, бывшему главе политбюро ХАМАСа, который был ликвидирован Израилем в Тегеране.

Под снимком Бен-Гвир написал: "Турция = ХАМАС".

Израиль
