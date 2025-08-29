Бен-Гвир отреагировал на решения турецкого МИДа, приравняв Турцию к ХАМАСу

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на решение Турции разорвать экономические отношения с Израилем и закрыть свое воздушное пространство для его самолетов.

В своем аккаунте в сети X Бен-Гвир опубликовал фотографию, на которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожимает руку Исмаилу Ханийе, бывшему главе политбюро ХАМАСа, который был ликвидирован Израилем в Тегеране.

Под снимком Бен-Гвир написал: "Турция = ХАМАС".