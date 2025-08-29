Юрсоветница объявила незаконным механизм, позволяющий уклонистам выезжать за рубеж

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, комментируя решение правительства о выделении 10 миллионов шекелей из государственного бюджета на паломничество в Умань, опубликовала жесткий ответ, в котором подчеркивается: любой механизм, позволяющийся уклоняющимся от призыва "харедим" выезжать за границу противоречит закону.

В этом документе, подготовленном и подписанным заместителем юридической советницы правительства Гилем Лимоном, подчеркивается: в канцелярию Баарав-Миары не поступало обращения с просьбой проверить легитимность реализации данного решения. Из документа следует, что о поддержке правительством паломничества в Умань юридическая советница правительства узнала из СМИ. Детали "согласованного механизма" выезда канцелярии юрсоветницы не были известны.

В письме также подчеркивается, что с июля 2025 года, с начала июльского призыва, началось усиление принуждения к призыву ультрарелигиозных молодых людей, включая проверки на пограничных переходах и аресты дезертиров.

Таким образом, любой механизм, позволяющий избежать принуждения к призыву, юрсоветница называет противоречащим закону, решениям БАГАЦа и обязательствам государства перед БАГАЦем обеспечить равное принуждение к военной службе для представителей ультраортодоксального общества.