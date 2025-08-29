Фактор Газы, всплеск активности оппозиции, суета вокруг Умани. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Оппозиции вообще и нынешней оппозиции в частности крайне трудно формировать и диктовать повестку дня. Как правило, это делает правительство, а оппозиция отвечает и реагирует. На уходящей неделе порядок действий изменился. Главные события происходили в стане оппозиционеров, а в коалиции занимались своими делами и – совсем как Менахем Бегин во времена войны Ирана с Ираком – желали успеха всем участникам.

Бени Ганц ищет способ выжить. Ему не привыкать к этой роли – после присоединения к правительству Биньямина Нетаниягу в 2020 году казалось, что его политическая карьера завершена. Однако Ганц выплыл, и на следующих выборах набрал восемь мандатов. Сейчас его ситуация хуже: и с точки зрения электоральных показателей в опросах, и с точки зрения кредита доверия среди избирателей оппозиции.

Неслучайно на встречу представителей оппозиционных партий Ганца не пригласили. Шаги с ним координировать не хотят, равно как и с Яиром Голаном. Если Ганц воспринимается коллегами по оппозиции, как потенциальный дезертир, то Голан – как сила, приводящая к утрате голосов. Ни с тем, ни с другим лидеры оппозиции не хотят иметь дел.

А в коалиции все по-прежнему. На правом фланге с нескрываемым недоверием наблюдают за подготовкой к операции "Колесницы Гидеона-2", уверенные, что при первой возможности Нетаниягу остановит операцию ради сделки. А ультраортодоксы ведут себя, как точно определил это в беседе со мной в эфире "Кан РЭКА" публицист Надав Аэцни, "с решительностью камикадзе". В отсутствие закона о призыве в ШАС и "Яадут а-Тора" требуют обеспечить своим избирателям беспрепятственные поездки в Умань и другие города и страны. Отношение к харедим израильтян, которые в это время готовятся или готовят своих близких к очередному кругу войны в Газе, на этом фоне не улучшается.

Предложение Ганца: крик в пустыне

Очевидно, что Бени Ганц ни на секунду не рассчитывал, что его предложение о создании "правительства спасения заложников" могло хоть отдаленно заинтересовать тех, к кому оно обращено. Нетаниягу никогда не стал бы менять коалиционный состав, отказываться от лояльных партнеров по блоку ради правительства, которому заранее отведены полгода жизни, да еще и повестка дня далека от той, в которую верит Нетаниягу. Нет ни одной причины, которая была бы достаточно убедительной, с точки премьер-министра, для того, чтобы даже рассмотреть предложение Ганца.

В оппозиции также не очень поняли, зачем им весь предложенный Ганцем сыр-бор. Каждый там по своему решил в начале этой войны вопрос вступления или невступления в правительство. Сейчас, когда до выборов остался год в самом лучшем для правительства случае, начинать игры с Ганцем не нужно никому из многочисленных оппозиционеров.

Общую реакцию на предложение Ганца можно подытожить фразой одного из приближенных Биньямина Нетаниягу: "Мы вообще не понимаем, чего он хочет и зачем морочит голову".

Ганц понял, что ни в коалиции, ни в оппозиции его спасать не будут, и стал бороться за внимание общественности сам. На этой неделе было объявлено о проведении праймериз на пост главы "Кахоль Лаван". Те самые праймериз, обещания провести которые, как часть процесса "демократизации" партии, помогли Ганцу привлечь в ее ряды Гади Айзенкота, те самые праймериз, которые Ганц пытался использовать для того, чтобы убедить Айзенкота не покидать "Махане Мамлахти". Сейчас он пытается использовать партийный механизм, чтобы оживить партию, уходящую все ниже под электоральный барьер.

В политической системе и вокруг нее убеждены, что карьера Бени Ганца близится к своему завершению. Уже начались попытки на левом фланге убедить его не идти на выборы и не растрачивать голоса. Равив Друкер опубликовал соответствующую статью в "Гаарец". Кампания по выдавливанию Ганца из политики началась. Будет ли она эффективной? Неясно. В 2019 году он говорил, что пришел в политику на десять лет. Чтобы выполнить это обещание, Ганцу необходимо преодолеть электоральный барьер на пути в Кнессет 26-го созыва. Почти консенсусом является мнение, согласно которому шансов у Ганца почти нет. Рискну предположить, что Ганц способен вновь преподнести сюрприз. Будущая предвыборная кампания обещает быть яростной. Когда все будут рвать глотки всем, умеренность и доброжелательность Ганца, его способность разговаривать со всеми, могут оказаться востребованными.

Нельзя полностью исключать и того, что Ганц проделает путь Саара и завершит карьеру в "Ликуде". Но этот сценарий выглядит сейчас маловероятным.

Либерман, Беннет и другие: много шума – и ничего

Два события произошли в среду, 27 августа. Глава НДИ Авигдор Либерман встречался с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом. В тот же день Либерман направил письмо главе оппозиции Яиру Лапиду с предложением сформировать совместную с Беннетом и Айзенкотом программу работы будущего правительства. По упоминавшимся выше причинам, Бени Ганц и Яир Голан не в списке приглашенных.

Встреча Либермана с Беннетом далеко не первая. Два лидера, между которыми океаны неприязни и недоверия, пытаются этот океан преодолеть ради победы над общим врагом – Биньямином Нетаниягу. Шанс на то, что сбудется мечта Айелет Шакед – и Беннет с Либерманом пойдут на выборы единым списком, остается крайне низким. В то же время, формирование атмосферы доверия может оказаться весьма полезным после выборов, когда начнутся переговоры о формировании коалиции (если это будет релевантно), и, возможно, вновь зазвучит слово "ротация".

Отношения Лапида и Либермана – в первую очередь, конкурентные. Несмотря на то, что НДИ позиционирует себя как правая партия, а "Еш Атид" в центре с уклоном влево, у этих партий схожая повестка дня и они ведут борьбу за избирателей. Поэтому Лапид и Либерман будут с одной стороны договариваться о совместных линиях работы правительства, а с другой стороны – дистанцироваться одна от другой.

Особое внимание привлекает Гади Айзенкот. На данный момент предполагается, что наиболее эффективным из возможных союзов может стать объединение Беннета и Айзенкота. Со своей стороны, такое объединение может стать серьезной угрозой для Либермана. Глава НДИ предпочитает баллотироваться самостоятельно, но может обнаружить, что возникла угроза.

Какими бы ни были перестановки и перемещения в лагере оппозиционеров, решения будут приниматься лишь после того, как станет известна дата выборов. До тех пор, вернее, до момента закрытия предвыборных списков, возможны самые неожиданные повороты. Пока что идет борьба за пост реального лидера оппозиции. Тот факт, что ее формальным лидером остается Яир Лапид, никого не беспокоит.

Харедим, Умань и коалиция

Осенние праздники не за горами, значит скоро ожидается массовое паломничество хасидов в Умань. В этом году ситуация осложняется тем, что правительству пришлось заплатить 10 миллионов шекелей Молдове, а главе ШАС Арье Дери пришлось добиваться права для дезертиров свободно лететь за границу, без опасности быть задержанными в аэропорту "Бен-Гурион". Дери добился этого и подвергся критике со стороны некоторых коллег по партии. Они откровенно выразили недовольство тем, что Дери оказывает активную помощь дезертирам, не являющимся учащимися йешив. Критика в адрес Дери была беспрецедентной. "Это самая крупная его ошибка с начала работы коалиции", – заявили в ШАС.

Критиковавшие Дери опасаются, что такие усилия, направленные на освобождение тех, кто не учится в йешиве, вызовут новую волну раздражения в отношении ультраортодоксов. Судя по всему, к такому же выводу пришли лидеры брацлавских хасидов, которые объявили о намерении не отправлять в Умань тех, кто числится в уклоняющихся от службы.

В "Яадут а-Тора" не озабочены общественным резонансом. Глава блока Ицхак Гольдкнопф обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой расширить "проект Умань" на другие хасидские дворы, например ХАБАД. Гольдкнопф хочет быть покровителем других хасидов, тем самым, "отбивая" их у сионистских партий.

Эта история, так же как и то, как себя ведут харедим в вопросе закона о призыве, многим напоминает старую присказку "семь бед – один ответ". В ШАС и "Яадут а-Тора" понимают, что шансы на возвращение к нынешней коалиции невысоки, и поэтому пытаются снять урожай, пока есть такая возможность. Проблематичность такого подхода заключается в том, что он шаг за шагом смещает центр будущей предвыборной кампании в сторону вопроса об отношениях между светским и ультраортодоксальным сегментами. Предвыборная кампания, в центре которой вопросы религии и государства, не на руку Гольдкнопфу и Дери.

Правый фланг и Нетаниягу: не доверяй и проверяй

Министр финансов Бецалель Смотрич продолжает готовиться к тому дню, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу представит ту или иную сделку с ХАМАСом, которая остановит ход решающей операции в Газе. Глава "Ционут Датит" предложил свой план "окончательной победы" над ХАМАСом до окончания 2025 года. Никто на правом фланге не тешит себя иллюзиями, что Нетаниягу возьмет этот план на вооружение. Однако за два года войны Смотрич привык действовать по принципу "шаг за шагом". На прошлой неделе было утверждено строительство в E-1 (квартал между Маале-Адумим и Иерусалимом). Этот успех Смотрича один из наиболее серьезных, с точки зрения его избирателей. И в то же время, это не означает, что угроза выхода из коалиции в случае подписания сделки с ХАМАСом сошла с повестки дня.

31 августа соберется военно-политический кабинет для обсуждения дальнейших шагов в Газе. До тех пор, пока хотя бы на словах идет подготовка к оккупации города Газа, Смотрич готов ждать. Как только на повестке дня окажется сделка, процесс распада правительства резко ускорится.